منغصّات تنبئ بفشل العلاقة الزوجية
نافذة على الحياة الزوجية
كثيرة هي المنغصات التي من شأنها تحطيم العلاقة الزوجية و زعزعة استقرارها و التي نذكر من بينها الأتي:
*الخصام المتكرر الذي قد يكون من طبع أحد الزوجين.
*إهمال أحد الطرفين للأخر بقصد أو بغير قصد.
*عدم إدارة العلاقة بتوازن كالميل الزائد من أحد الطرفين للأخر أو البعد الزائد غير المبرر.
*استقلال أحد الزوجين بمعيشته رغم تواجد الطرفين تحت سقف واحد.
*إفشاء أسرار المنزل إلى الأهل و الأصدقاء، ولو من باب أخذ النصيحة.
*أشراك أطراف ثالثة في حل النزاعات و المشاكل الزوجية بين الزوجين و الذي من شأنه أن يجعل أحد الزوجين محل انتقاد أو تشهير ممن يحيطون به.
*افتقاد الحب و غياب التعبير عنه بالوسائل المختلفة.
*تعمد نسيان المناسبات الهامة للطرفين، وهذا ما يحدث شعورا بالتمزق الداخلي و الإحساس بعدم الانتماء.
*عدم احترام الطرف الأخر أو الانتقاص من قدراته.
*اللوم الزائد و إظهار التقصير من طرف نحو الأخر.
*تحميل الزوجة زوجها ما لا طاقة له من أعباء و مسؤوليات مادية.
*الانزلاق في النزوات بالنسبة للزوج، وهو بمثابة ذنب لا تغتفره الزوجة حيث أنه يجرح صميمها.
*التهديد بالطلاق أو طلب الانفصال من كلا الطرفين و الذي يعدّ أسرع نهاية لأوثق رباط على وجه الأرض.
