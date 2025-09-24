إعــــلانات
منغصّات تنبئ بفشل العلاقة الزوجية

بقلم النهار أونلاين

نافذة على الحياة الزوجية



كثيرة هي المنغصات التي من شأنها تحطيم العلاقة الزوجية و زعزعة استقرارها و التي نذكر من بينها الأتي:

*الخصام المتكرر الذي قد يكون من طبع أحد الزوجين.

*إهمال أحد الطرفين للأخر بقصد أو بغير قصد.

*عدم إدارة العلاقة بتوازن كالميل الزائد من أحد الطرفين للأخر أو البعد الزائد غير المبرر.

*استقلال أحد الزوجين بمعيشته رغم تواجد الطرفين تحت سقف واحد.

*إفشاء أسرار المنزل إلى الأهل و الأصدقاء، ولو من باب أخذ النصيحة.

*أشراك أطراف ثالثة في حل النزاعات و المشاكل الزوجية بين الزوجين و الذي من شأنه أن يجعل أحد الزوجين محل انتقاد أو تشهير ممن يحيطون به.

*افتقاد الحب و غياب التعبير عنه بالوسائل المختلفة.

*تعمد نسيان المناسبات الهامة للطرفين، وهذا ما يحدث شعورا بالتمزق الداخلي و الإحساس بعدم الانتماء.

*عدم احترام الطرف الأخر أو الانتقاص من قدراته.

*اللوم الزائد و إظهار التقصير من طرف نحو الأخر.

*تحميل الزوجة زوجها ما لا طاقة له من أعباء و مسؤوليات مادية.

*الانزلاق في النزوات بالنسبة للزوج، وهو بمثابة ذنب لا تغتفره الزوجة حيث أنه يجرح صميمها.

*التهديد بالطلاق أو طلب الانفصال من كلا الطرفين و الذي يعدّ أسرع نهاية لأوثق رباط على وجه الأرض.

