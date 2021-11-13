منغصّات تنبئ بفشل العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
كثيرة هي المنغصات التي من شأنها تحطيم العلاقة الزوجية و زعزعة استقرارها و التي نذكر من بينها الأتي:
الخصام المتكرر الذي قد يكون من طبع أحد الزوجين.
إهمال أحد الطرفين للأخر بقصد أو بغير قصد.
عدم إدارة العلاقة الزوجية بتوازن كالميل الزائد من أحد الطرفين للأخر أو البعد الزائد غير المبرر.
استقلال أحد الزوجين بمعيشته رغم تواجد الطرفين تحت سقف واحد.
إفشاء أسرار المنزل إلى الأهل و الأصدقاء، ولو من باب أخذ النصيحة.
أشراك أطراف ثالثة في حل النزاعات و المشاكل الزوجية بين الزوجين و الذي من شأنه أن يجعل أحد الزوجين محل انتقاد أو تشهير ممن يحيطون به.
افتقاد الحب و غياب التعبير عنه بالوسائل المختلفة.
تعمد نسيان المناسبات الهامة للطرفين، وهذا ما يحدث شعورا بالتمزق الداخلي و الإحساس بعدم الانتماء.
عدم احترام الطرف الأخر أو الانتقاص من قدراته.
اللوم الزائد و إظهار التقصير من طرف نحو الأخر في العلاقة الزوجية.
تحميل الزوجة زوجها ما لا طاقة له من أعباء و مسؤوليات مادية.
الانزلاق في النّزوات بالنسبة للزوج، وهو بمثابة ذنب لا تغتفره الزوجة حيث أنه يجرح صميمها.
التّهديد بالطلاق أو طلب الانفصال من كلا الطرفين و الذي يعدّ أسرع نهاية لأوثق رباط على وجه الأرض.
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