«منـــح علامـــة صفـــر للتلاميـــذ.. ممنــــوع»

قاسم جهلان مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية:

قال، أمس، قاسم جهلان، مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، أن منح علامة صفر للتلاميذ ممنوع، أما إذا كانت، فإن الأستاذ والتلميذ لم يقوما بكل الوضعيات التقويمية.

أما بخصوص الإجراء الجديد المتعلق بإلغاء الملاحظات المسيئة للتلاميذ من كشوف التلاميذ وتعويضها بملاحظات تقدر جهود التلاميذ وتساهم في دفعهم لبذل مجهودات أكثر.

أكد جهلان أن هذا الأمر يندرج في إطار «تحسين التقويم البيداغوجي»، مشيرا إلى أن هذا المقترح لقي استحسان جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات القطاع.