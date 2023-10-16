منفذان يربطان معسكر وتيزي وزو.. الموافقة على استكمال الإنجاز

وافق مجلس الوزراء المنعقد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو. بالطريق السيار شرق-غرب. حسب بيان لمجلس الوزراء.

وجاء في البيان أنه بعد الاستماع لعرض قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، برئاسة الرئيس تبون، “وافق مجلس الوزراء على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب”.

هذه أهم قرارات مجلس الوزراء

مشروع قانون المالية 2024

أمر رئيس الجمهورية بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة. على أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي. وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.

وأكـد الرئيس على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف.

ويجب أن يصون مشروع القانون القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة اللاستقرار في العالم.

استحداث ولايات منتدبة بالجنوب والهضاب العليا:

أمر الرئيس بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا بإشراف مباشر من وزير الداخلية، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، على أن تستحدث، في مرحلة لاحقة، ولايات جديدة في شمال الوطن.

أكد الرئيس أن استحداث ولايات منتدبة جديدة هدفه تعميم التنمية المحلية، وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن.

يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة.

التكوين والبحث العلمي في مجال الهيدروجين الأخضر:

كما ثمّن رئيس الجمهورية توجّه الجامعة الجزائرية لاستحداث تخصصات في مجال التكوين والبحث العلمي حول الهيدروجين الأخضر.

إعداد إستراتجية شاملة تواكب التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم، وذلك بالتعاون أيضا مع الدول ذات الخبرة الرائدة في هذا المجال الحيوي.

تعزيز قدرات بلادنا في مجال الطاقة الشمسية، لا سيما وأنها كانت سباقة في هذا الميدان منذ عقود.

وجّه الرئيس الحكومة بإبراز جهود الدولة في الحفاظ على النظام الإيكولوجي وحماية المحيط، ومواصلة تكثيف العمل لتحقيق نتائج عالية في هذا المجال.