منفذة تفجير اسطنبول تكشف مفاجأة: لم أكن لوحدي!

كشفت أحلام البشير، المشتبه بارتكابها هجوما إرهابيا في اسطنبول بتركيا، عن مفاجآت حول العملية التي قامت بها وخلفت 6 وفيات.

وقالت البشير في التحقيقات، أنها وقت الانفجار لم تكن وحيدة في شارع الاستقلال، وأنها كانت تخضع للمراقبة وتلقت أوامر من مكان الحادث.

وقالت قناة تلفزيون “إن تي في” في تقرير بهذا الشأن: “أحلام البشير، الإرهابية التي نفذت الهجوم الذي نظمته منظمة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية في بيوغلو. أبلغت عن معلومات مهمة في اسطنبول. وذكرت الإرهابية أنها لم تكن وحدها خلال الهجوم. وكان وراءها من يراقبها، وقد تلقت أمرا بالتفجير من مكان الحدث”.

وقالت البشير أيضا في شهادتها أثناء الاستجواب، إنها حين كانت جالسة على مقعد. نظر إرهابي يحمل الاسم الرمزي حاجي إلى الحشد وأمرها بتفعيل القنبلة.

وقد تجاوز عدد المعتقلين بالعلاقة مع الهجوم الإرهابي في اسطنبول 50 شخصا.

وكان الانفجار قد حدث بعد ظهر يوم الأحد في شارع الاستقلال المخصص للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية في اسطنبول.

ولقي ستة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 81 آخرون واعتبرت سلطات البلاد الحادث هجوما ارهابيا.

واعتقلت البشير، التي كانت غادرت المكان بعد الانفجار بسيارة أجرة، واعترفت بأن لها صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.