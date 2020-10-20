منفذو العملية مثلوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية..إحباط محاولة تهريب سجين من طرف والديه وشقيقه قرب مجلس قضاء قسنطينة!

محاولة التهريب جرت بعد النطق بالحكم وإعادة المحبوس إلى مركبة نقل النزلاء

أحبطت مصالح الأمن محاولة تهريب موقوف من العربة المخصصة لنقل المساجين، وذلك من أمام مبنى مجلس قضاء قسنطينة، زوال أمس الثلاثاء.

الحادثة وقعت بعد النطق بالحكم القضائي على السجين المعني وهو “د.هـ “، 30 سنة، برفقة شركائه الثلاثة في جناية الحرق العمدي لمركبة وتخريب 4 سيارات أخرى بحظيرة السيارات في “علي منجلي” بـ 7 سنوات سجنا نافذا، وبعد اقتيادهم من طرف عناصر الأمن إلى المركبة المخصصة لنقل المساجين لإرجاعهم إلى المؤسسة العقابية “الكدية”، وذلك تحت تعزيزات أمنية مشددة، ومباشرة بعد ركوب المساجين، تفاجأ عناصر الأمن بهجوم قام به أب وشقيق الموقوف وشاب آخر على السيارة التي كان يتواجد فيها المحبوسون بهدف فتح البوابة الخلفية لتهريب السجين المعني برفقة شركائه، فيما قامت والدته التي كانت حاضرة في عين المكان، بحركات لتشتيت انتباه الحاضرين، ليتدخل عناصر الأمن بسرعة وأحبطوا عملية محاولة تهريب المسجون “د.هـ”، ليتم توقيف والده ووالدته وشقيقه وصديقه الذي شارك في العملية.

مباشرة بعد ذلك، تم اقتياد الموقوفين إلى مركز الأمن داخل المجلس القضائي، أين تم إخطار النائب العام بالحادثة، والذي أمر بإحالتهم إلى الأمن الحضري العاشر الكائن في شارع “بلوزداد” وسط المدينة وفتح تحقيق ابتدائي في الحادثة في قضية محاولة تهريب مسجون بالنسبة لأب وشقيق وصديق الموقوف، والإخلال بالنظام العام بالنسبة لأمه، أين شرعت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر في مجريات التحقيق الابتدائي.

وفي آخر المساء، تم تقديم المتهمين الثلاثة، وهم أب وأم وشقيق السجين الموقوف، أمام قاضي الجنح للمثول الفوري بمحكمة الزيادية الابتدائية للشروع في محاكمتهم، فيما تم الإفراج عن الشخص الرابع لعدم ثبوت تهمة محاولة تهريب سجين ضده.