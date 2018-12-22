منفذ هجوم ستراسبورغ بايع “داعش”

أعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، أن منفذ إعتداء ستراسبورغ، كان قد بايع “داعش” في شريط فيديو.

وكان هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق لهدايا عيد الميلاد، في مدينة ستراسبورغ، قد خلف 5 قتلى، و11 جريح.

وحسب موقع “فرانس تيفي أنفو”، فإن الشرطة عثرت في منزل شريف شكات، بستراسبورغ، على وحدة للذاكرة.

ووجدت في وحدة الذاكرة مقطع فيديو، يعود لشيكات، يبايع فيه تنظيم داعش، وزعيمه، أبا بكر البغدادي.

وأكد التنظيم الجهادي داعش، أن شكات من “جنوده”، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أبدى شكوكه حيال ذلك.

وكان عبد الكريم شكات، والد مرتكب الاعتداء، قد صرح أن إبنه كان يعتبر أن تنظيم الدولة الإسلامية “يقاتل في سبيل قضية محقّة”.

وأضاف بأنه قد نصحه بعدم الإستماع إلى داعش، وأنه ضد الفظائع التي يرتكبونها.