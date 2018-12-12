منفذ هجوم ستراسبورغ متطرف من أصل مغاربي!

كشفت الصحافة الفرنسية صباح اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ هجوم ستراسبورغ سهرة أمس وخلف 3 قتلى و15 جريحا، قرب سوق الميلاد.

أكدت مصادر إعلامية فرنسية، أن الفاعل يدعى شريف شيكات، يبلغ من العمر 29 سنة، ولد في فيفري 1989 في ستراسبورغ، ويقيم في حي نودورف.

وحسب الصحافة المحلية، فإن منفذ الهجوم فرنسي الجنسية إلا أن أصوله من شمال افريقيا ورجحت الصحافة الفرنسية أنه من أصول مغاربية.

ذات المصدر أكد أن الفاعل معروف بأفكاره المتطرفة، ومعروف لدى السلطات الفرنسية حيث سبق له وأن دخل السجن عدة مرات على خلفية عملية سرقة والإعتداء بالسكين.

-دخل السجن مرتينن في2011 و 2015 بمدينة مولوز اين يشتبه بأنه تعرف على جماعات متطرفة هناك، حيث أنه مسجل على لائحة التطرف.

وقد تم اقتحام بيته صباح اليوم الأربعاء، وتم العثور على قنابل، وكانت السلطات الفرنسية قد كثفت البحث عنه ولحد الان لم يظهر له اثر.