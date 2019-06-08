منقذ الإمرأتين في حريق وهران..أدعو المواطنين لتعلم الإسعافات الأولية عوض التصوير

أخبار الجزائر
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منقذ الإمرأتين في حريق وهران..أدعو المواطنين لتعلم الإسعافات الأولية عوض التصوير
بقلم أسماء.ع

أكد عبد القادر سحنون، منقذ الإمرأتين في حريق وهران، أنه قام بواجبه، الذي  يمليه عليه ضمير عمله في الحماية المدنية.

وقال سحنون،إن في بداية عملية الإنقاذ واجه صعوبات،بسبب رفض المرأتان التقدم إليه،لضيق حافة نافذة المسجد،الذي استطاع العريف الأول سحنون،الدخول منها.

وقدّم العريف عبد القادر سحنون، نصيحة للشعب، عوض التنافس من أجل التصوير، أن يقوموا أولا بالإبلاغ أو المساعدة في الإنقاذ.

ودعا منقذ المرأتين، المواطنين إلى تعلم الإسعافات الأولية،في انتظار الحماية المدنية،التي تتأخر بسبب شلل حركة المرور أو أي سبب آخر.


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