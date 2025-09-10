منهاج جديد للغة الانجليزية في هذا المستوى

أفرجت وزارة التربية الوطنية المنهاج الجديد للغة الإنجليزية للسنة الأولى متوسط الذي أعدته المجموعة المتخصصة للغة الإنجليزية وصادق عليه المجلس الوطني للبرامج. والذي يقوم على المزج بين المقاربة التواصلية القائمة على فهم الخطاب. والتعبير والتواصل الشفوي والمقاربة الكتابية المرتكزة على فهم المكتوب والإنتاج الكتابي.

وأكدت وزارة التربية من خلال المرسلة التي وجهتها أنه يُعتمد في تدريس مادة اللغة الإنجليزية للسنة الأولى من التعليم المتوسط. توقيت ثلاث ساعات ونصف (03سا و 30د) أسبوعيًا، غير أنه يُستحسن عند إعداد جداول التوقيت تفادي برمجة حصص المادة بشكل متتال.

وحسب المراسلة تتمثل الوسائل التعليمية لتدريس المنهاج الجديد لمادة اللغة الإنجليزية في السنة الأولى متوسط . كتاب التلميذ الذي أعد ونشر خصيصا للسنة الأولى متوسط.

إضافة إلى الدليل الديداكتيكي. الذي يوجه الأستاذ في تنفيذ المنهاج. ويحدد منهجية تناول الميادين المختلفة. ويقدم توضيحات حول كيفية تنظيم الأنشطة التعليمية وإنجازها.

ومن بين الوسائل السند السمعي وهو مقاطع صوتية لخطابات شفوية. مضمنة في قرص رقمي، توظف لتحقيق كفاءتي فهم المنطوق والتواصل الشفوي.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه يتعين على مديري المتوسطات وأساتذة المادة تحميل منهاج اللغة الإنجليزية للسنة الأولى متوسط. والدليل الديداكتيكي عبر حساباتهم الخاصة في النظام المعلوماتي. لقطاع التربية الوطنية.

كما يجب أن يتولى مفتشو التعليم المتوسط لمادة اللغة الإنجليزية تكوين الأساتذة المكلفين بتدريس أقسام السنة الأولى متوسط عند الدخول المدرسي. وذلك حول منهاج المادة وسيرورة الأنشطة التعليمية التعلمية كيفيات استغلال الدليل الديداكتيكي

وكذا تشخيص صعوبات التعلم. لدى التلاميذ المنتقلين من السنة الخامسة ابتدائي

إعداد البطاقات الوصفية. لهذه الصعوبات ومعالجتها.