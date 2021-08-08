منهارتان تماما.. شاهد الصور الأولى لدنيا وإيمي سمير غانم من جنازة والدتهما

نشر موقع “اليوم السابع”، الصور الأولى للنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم، من جنازة والدتهما الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، أين ظهرتا وهما منهارتان تماما.

ووصل جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

ورافق الجثمان ابنتا الراحلة دنيا وإيمى سمير غانم وزوجيهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد.

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.