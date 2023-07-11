منها إنتاج “ديزل” والبنزين.. سوناطراك تحضر لإطلاق مشاريع “ضخمة”  

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، عن التحضير لإطلاق عدة مشاريع بتروكيماوية “ضخمة” جديدة. ضمن مساعي الرفع من مستويات تثمين المحروقات.

وأوضح حكار أن سوناطراك تعمل على إطلاق جملة من المشاريع البتروكيماوية في إطار الإستراتيجية المسطرة لتطوير الصناعات التحويلية. التي أعلنت عليه السلطات العليا للدولة، والرامية لخفض فاتورة الاستيراد وخلق القيمة المضافة محليا”.

وفي هذا السياق، تطرق المسؤول الأول بالمجمع العمومي إلى مشروعين “هامين” للبتروكيماويات قيد التحضير. حيث سيتم إطلاق المناقصة المتعلقة بالعروض التقنية والمالية خلال السنة الجارية 2023.

كما يتعلق الأمر بمشروع إنتاج المازوت “وقود الديزل” على مستوى مصفاة سكيكدة. والذي رصد له غلاف مالي معتبر من أجل ضمان “تغطية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة إلى غاية 2035”.

أما المشروع الثاني يتمثل في توسعة مصفاة أرزيو لإنتاج مادة البنزين. وذلك في إطار رفع من قدراتها الإنتاجية من 600 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويا. مما سيساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية إلى غاية 2036.

إلى جانب ذلك، أشار حكار إلى مشروع آخر لإنجاز وحدة إنتاج أحد المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنظفات. مبرزا ان لجنة تقييم العروض التقنية لهذا المشروع ستنتهي من أعمالها خلال السنة الجارية متوقعا التوقيع على عقد الانجاز قبل نهاية ديسمبر المقبل.

انجاز مشروع هام في البيتروكيماويات

كما ذكر الرئيس ا-لمدير العام، في نفس السياق، بإطلاق أشغال إنجاز مشروع هام في قطاع البتروكيماويات نهاية سنة 2022 بارزيو. لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE). المستخدم كمادة مضافة لتحسين تصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي والاستغناء عن استيرادها.

يضاف إلى هذا، مشروع آخر يتعلق بإنجاز مركب بتروكيماوي جديد لانتاج البولي بروبيلين بأرزيو (ولاية وهران). والذي تم التوقيع عليه مؤخرا مع تحالف شركتي “بيتروفاك” البريطانية و”اش.كيو.سي” الصينية. والذي يعتبر “أضخم مشروع بتروكيماوي منذ السبعينات”.

وفيما يخص الاستثمار في المحروقات، أكد حكار عن تخصيص مبلغ يقدر بـ30 مليار دولار لتمويل أنشطة الاستكشاف والإنتاج. مشيرا أن الحصة معتبرة من هذه الاستثمارات ستوجه للمحافظة على حقول الإنتاج وتحديث المنشآت.

وحول توقعات الإنتاج والتصدير لهذه السنة، أكد حكار أن سوناطراك تهدف إلى بلوغ إنتاج أولي يقدر بـ 200 مليون طن نفط مكافئ. وتصدير ما بين 91 إلى 92 مليون طن نفط مكافئ من المحروقات. مؤكدا أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة سيسمح بمواصلة الاستثمارات في مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتكرير.

من جانب آخر، أبرز حكار أن عملية التوظيف على مستوى المجمع تشرف عليها مؤسسات وهيئات وطنية. وذلك في إطار التعليمات والقوانين المنظمة لهذا المجال لضمان “الشفافية التامة. من بداية المسابقة إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتقاء”.

وأضاف أن أكثر من 4200 شخص تم توظيفهم على مستوى المجمع منذ 2020 إلى غاية مايو 2023 .وأن الشركة الوطنية للمحروقات هي الوحيدة على المستوى الوطني التي استطعت توظيف هذا العدد خلال تلك الفترة.