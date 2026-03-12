منها إنقاذ أشخاص عالقين داخل سيارات..هذه أبرز مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات.

ففي ولاية بشار بالتحديد بلدية العبادلة سجلت ارتفاع منسوب وادي الصفاية. وإنقاذ 3 أشخاص كانوا داخل سيارة محاصرة بمياه وادي الصفاية بالطريق الوطني رقم 06.

كما تم تسجيل بولاية الوادي بلدية المقرن، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل منزل بشارع بته عمارة وسط المدينة.

وفي بلدية الدبيلة تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل 3 منازل بالأحياء الكثبان، هواري بومدين، الأصيل و18 فيفري. كما تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام مقر الضمان الاجتماعي.

كما تم ببلدية سيدي عون امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل منزل بوسط المدينة. وفي بلدية حاسي خليفة امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل منزل بحي الوفاق. ومن داخل محطة الوقود .

في حين، تم بولاية ورقلة بالتحديد بلدية حاسي بن عبد الله، تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من الطريق العمومي بحي ريغي قويدر. وبالعطف تم إخراج سيارة محاصرة بمياه الأمطار المتراكمة كان على متنها 5 أشخاص بالطريق المكرر رقم 105 دون تسجيل خسائر بشرية. وفي القرارة تم إخراج شاحنة مقلوبة من مجرى مائي بالطريق الوطني رقم 124. وتسجيل إرتفاع منسوب وادي حوض حصان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور