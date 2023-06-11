منها الإبتعاد عن تيك توك.. نصائح لاجتياز إمتحان الرياضيات غدا

قدم عدد من أساتذة ماة الرياضيات نصائح للتلاميذ عشية إمتحان الرياضيات الذي سيمتحن فيه كل التلاميذ غدا الاثنين.

وفي هذا الصدد قال الأستاذ ديلمي عمر أن امتحان الرياضيات هو امتحان عادي، وما على التلميذ سوى التركيز دون الإهتمام بما يدور حوله.

كما قال الأستاذ أنه على التلميذ اختيار الموضوع الذي سيقوم بحله في نصف ساعة من خلال العودة إلى قدراته ومدى استطاعته على حل كل تمارين الموضوع.

وحذر الأستاذ من الخطأ الذي يقع فيه جل التلاميذ، ألا وهو اختيار موضوع والشروع في حله وبعد مرور نصف الوقت يتم الانتقال إلى الموضوع الثاني، وهذا ما يسبب ارتباكا كبيرا للتلميذ خاصة وأنه بذل جهدا في الموضوع الأول، ليجد نفسه يحاول الإسراع لحل الموضوع الثاني.

من جهتها، قالت الأستاذة خيار أن على التلاميذ الإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي هذه الليلة وعدم الاهتمام بما يتم نشره على هذه المنصات.

وأضافت أنه منذ أكثر من أسبوع شرعت بعض الصفحات في نشر مواضيع على أساس انها خاصة بامتحان بكالوريا 2023 خاصة في مادة الرياضيات.

واستطردت قائلة أنها تلقت العديد من الإتصالات من تلاميذتها حول مدى صحة هذه المواضيع، وهل فعلا هي التي سيمتحنون فيها، وأضافت أنه بالرغم من أنها طمأنت التلاميذ بأنها مواضيع لاعلاقة لها بامتحان البكالوريا إلا انها لم تستطع إقناعهم.

وقالت المتحدثة أن مواقع التواصل الإجتماعي خاصة “تيك توك” وفايسبوك تساهم بكثرة في تشتيت انتباه التلاميذ.