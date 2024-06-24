منها البليدة والعاصمة وتيبازة..تصنيف هذه البلديات منكوبة !

صنفت كل من وزارات الداخلية والمالية و الفلاحة، العديد من البلديات في مختلف ولايات الوطن، كمناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي وقعت خلال سنة 2023.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، “في قرار وزاري مشترك بين تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12 -251. المؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012. الذي يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله”. “تعلن البلديات المحددة في القائمة المرفقة في الملحق مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية “التقلبات الجوية والجفاف” التي حدثت خلال سنة 2023″.

وحسب الرسوم التنفيذي ذاته، فإن العديد من بلديات مختلف الولايات على غرار العاصمة، تيبازة، البليدة، الشلف، أم البواقي. باتنة، بجاية، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس. عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهرانـ برج بوعريريج. بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت.

كما تم تحديد البلديات المنكوبة، حسب طبيعة الكارثة الفلاحية، الجفاف، التقلبات الجوية، إنتاش القمح الصلب واللين.