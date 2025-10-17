منها الجزائر.. حماس تشكر دُول ساندت قطاع غزة وأنهت الحرب

أصدرت حركة المقاومة حماس، اليوم الجمعة، بيان شكر وعرفان إلى الوسطاء الذين بذلوا جهودا لوقف الحرب “العدوانية” في قطاع غزة.

وأعربت حماس، في بيانها، عن تقديرها العميق للجهود المخلصة التي بذلها الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين. من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني. سواء باستضافة اللقاءات أو العمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف. وإصرارهم على تذليل العقبات، بما أثمر أخيرًا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة.

وأكدت الحركة، في بيانها، شكرها لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المجالات. وخصت الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب أفريقيا، لدورهم الفاعل في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. بما في ذلك مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. إضافة إلى روسيا والصين وكولومبيا، وكل من ساهم في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية.

كما نوهت الحركة بدور كل من بذل الدماء مع الشعب الفلسطيني في اليمن ولبنان والعراق وإيران. ومن شارك في سفن الحرية وكسر الحصار، أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول عبر قارات العالم.

وأبرقت “حماس” بالشكر لوسائل الإعلام التي ساهمت في فضح جرائم الاحتلال. ونشر مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي. مؤكدة وقوف هذه الوسائل مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة، ورفضها الانصياع لسردية الظالم والإرهاب.

ودعت الحركة الجميع إلى مواصلة جهودهم مع الشعب الفلسطيني، سواء الوسطاء باستكمال دورهم بمتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق. وخاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة. وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع. وفتح معبر رفح في الاتجاهين.

وكذا العمل على بدء الإعمار بشكل عاجل لمنازل المواطنين والبنى التحتية. من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية، أو المتضامنين في حملات المقاطعة والفعاليات الشعبية.

استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

وأكدت “حماس” ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي. من مجموعة المستقلين المتوافق عليها وطنياً لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة. واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها.

كما دعت إلى مواصلة خطوات وإجراءات معاقبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة. جراء ما قاموا به ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية جمعاء. والمضي في استكمال المقاطعة بكل أشكالها، والعمل على مواصلة عزل الاحتلال وقادته.