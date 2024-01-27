منها الجزائر.. هذه أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين 11 مارس 2024 سيكون اليوم الأول من رمضان 1445.

ومع إقتراب حلول الشهر الفضيل، يتساءل المسلمون، أين ستكون أطول ساعات الصيام، وما هي البلدان التي سيكون النهار فيها قصيراً.

ويرتبط عدد ساعات الصيام بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض.

فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة. وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.

وتسجل مدينة بورتو مونت في تشيلي أقصر نهار صيام لرمضان هذا العام. حيث سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة. بينما ستشهد نوك عاصمة غرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.

وعلى مستوى العواصم الإسلامية، تسجّل كمبالا في أوغندا أقصر ساعات النهار بواقع 13 ساعة و17 دقيقة. كما يبلغ عدد ساعات الصيام في نور سلطان عاصمة كازاخستان 15 ساعة و33 دقيقة.

وعلى مستوى العواصم العربية، فتسجل موروني في جُزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق. بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.

ساعات الصيام في عواصم الدول العربية والإسلامية لرمضان 2024

ستكون ساعات الصيام في عواصم الدول العربية كما يلي وبالترتيب من الأقصر إلى الأطول:

موروني، جزر القمر: 13:04 ساعة

مقديشو، الصومال: 13:19 ساعة

جيبوتي، جيبوتي: 13:31 ساعة

صنعاء، اليمن: 13:39 ساعة

نواكشوط، موريتانيا: 13:41 ساعة

الخرطوم، السودان: 13:44 ساعة

مسقط، عمان: 13:53 ساعة

الرياض، السعودية: 13:56 ساعة

أبوظبي، الإمارات: 13:56 ساعة

الدوحة، قطر: 13:57 ساعة

المنامة، البحرين: 13:59 ساعة

الجزائر، الجزائر: 14:02 ساعة

الكويت، الكويت: 14:07 ساعة

عمان، الأردن: 14:11 ساعة

القاهرة، مصر: 14:14 ساعة

بغداد، العراق: 14:16 ساعة

تونس، تونس: 14:17 ساعة

بيروت، لبنان: 14:17 ساعة

القدس، فلسطين: 14:17 ساعة

دمشق، سوريا: 14:18 ساعة

طرابلس، ليبيا: 14:21 ساعة

الرباط، المغرب: 14:23 ساعة

ستكون ساعات الصيام في أبرز العواصم الإسلامية كما يلي وبالترتيب من الأقصر إلى الأطول:

كمبالا، أوغندا: 13:17 ساعة

جاكرتا، إندونيسيا: 13:17 ساعة

كوالالمبور، ماليزيا: 13:18 ساعة

ماليه، جزر المالديف: 13:21 ساعة

بندر سري بكاوان، بروناي: 13:22 ساعة

أبوجا، نيجيريا: 13:27 ساعة

نجامينا، تشاد: 13:31 ساعة

باماكو، مالي: 13:32 ساعة

دكار، السنغال: 13:36 ساعة

داكا، بنغلاديش: 13:51 ساعة

كراتشي، باكستان: 13:54 ساعة

كابل، أفغانستان: 14:19 ساعة

طهران، إيران: 14:23 ساعة

عشق آباد، تركمانستان: 14:29 ساعة

دوشنبه، طاجيكستان: 14:31 ساعة

باكو، أذربيجان: 14:39

طشقند، أوزبكستان: 14:41 ساعة

تيرانا، ألبانيا: 14:42 ساعة

أنقرة، تركيا: 14:43 ساعة

سراييفو، البوسنة والهرسك: 14:52 ساعة

نور سلطان، كازاخستان: 15:33 ساعة

أطول ساعات الصيام في رمضان 2024

نوك، غرينلاند: 17:26 ساعة

ريكيافيك، آيسلندا: 17:25 ساعة

هلسنكي، فنلندا: 17:09 ساعة

غلاسكو، أسكتلندا: 16:00 ساعة

لندن، بريطانيا: 15:36 ساعة

نور سلطان، كازاخستان: 15:33 ساعة

زيورخ، سويسرا: 15:07 ساعة

سراييفو، البوسنة والهرسك: 14:52 ساعة

أنقرة، تركيا: 14:43 ساعة

روما، إيطاليا: 14:42 ساعة

أوتاوا، كندا: 14:39 ساعة

مدريد، إسبانيا: 14:37 ساعة

باريس، فرنسا: 14:33 ساعة

أقصر ساعات الصيام في رمضان 2024

بورتو مونت، تشيلي: 12:44 ساعة

كرايست تشيرش، نيوزيلندا: 12:46 ساعة

نيروبي، كينيا: 13:15 ساعة

جاكرتا، إندونيسيا: 13:17 ساعة

كمبالا، أوغندا: 13:17 ساعة

كوالالمبور، ماليزيا: 13:18 ساعة

ماليه، جزر المالديف: 13:21 ساعة

بندر سري بيغاوان، بروناي: 13:22 ساعة

نجامينا، تشاد: 13:31 ساعة

باماكو، مالي: 13:32 ساعة

يشار إلى أن نهار اليوم الأول من رمضان سيسجل أقصر ساعات صيام الشهر الفضيل، على أن يطول النهار تدريجياً ليكون اليوم الأخير من رمضان أطول أيام الشهر الفضيل في 1445.