منها الجزائر.. 9 دول عربية ستشهد “كسوف القرن”

سيتمكن سكان 11 دولة، منها 9 دول عربية، مشاهدة كسوف نادر للشمس، وهو أطول كسوف كلي في القرن الحادي والعشرين.

ولن يحدث هذا الكسوف غدًا، كما يتم تداوله، بل هو حدث فلكي استثنائي مرتقب في 2 أوت 2027.

وسيقدم هذا الكسوف فرصة نادرة لملايين السكان في 11 دولة لمشاهدة ظلام نهاري كامل، تسعة منها دول عربية.

مسار الكسوف الكلي: فرصة لملايين العرب

يمر المسار الضيق للكسوف الكامل عبر مناطق واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تشمل قائمة الدول التي ستشهد الكسوف الكلي: جنوب إسبانيا، والجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر. والسعودية واليمن، والسودان والصومال.

أما من يعيشون خارج هذا المسار، فسيشهدون ظاهرة الكسوف الجزئي التي ستغطي مساحات واسعة من قارات أوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا.

كما يتميز كسوف 2027 بخصائص فلكية فريدة تجعله الأطول والأوسع في التاريخ الحديث.

ويعود ذلك إلى محاذاة شبه مثالية، حيث تتراصف الأرض والقمر والشمس بشكل شبه مثالي.

كما سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض ضمن مداره البيضاوي، مما يسمح له بحجب الشمس بالكامل.

ونتيجة لهذه المحاذاة، سيخلق الكسوف ظلاً عريضًا يبلغ عرضه حوالي 258 كيلومترًا. ويمتد لمسافة ضخمة تزيد عن 15,227 كيلومترًا عبر سطح الأرض.

ويغطي هذا المسار الواسع، أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، ما يجعله حدثاً فلكياً لا يتكرر كثيرًا.