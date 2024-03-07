منها السد الأخضر.. الفاو تدعم الجزائر في تجسيد برامجها التنموية

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، مساء أمس الأربعاء، مدير عام منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، شو دونيو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

وحسب بيان للوزارة، أكد شو دونيو استعداد منظمة الفاو لدعم الجزائر في تجسيد برامجها التنموية على غرار السد الأخضر.

وبحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة بين الجزائر ومنظمة الفاو، في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وتم التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الفاو لمرافقة دول الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، نوه المدير العام للفاو بدور الجزائر كأكبر بلد إفريقي في تعزيز التعاون جنوب جنوب. لا سيما في إطار الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

كما قدم الوزير عرضا موجزا حول الإستراتيجية التي وضعتها الجزائر لتطوير الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي. وكذا التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية مع امكانية مشاركتها مع دول أخرى.

وفي هذا السياق، تم مناقشة عدة مجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي لا سيما تطوير أنظمة الري الفلاحي المقتصدة للمياه. والتكيف مع التغيرات المناخية.

وكذا مكافحة التصحر، وتحسين أنظمة الإنتاج وتثمين المنتجات في المناطق الريفية، وتحسين المردود الزراعي.