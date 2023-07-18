منها السكك الحديدية والاتصالات.. التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رفقة نظيره الصيني على مراسم التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

كما يتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر والصين في مجال النقل بالسكك الحديدية. ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا. والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي واتفاقية إطار للتعاون في مجال الاتصالات

والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والإقتصادي. ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون التجاري. ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي.