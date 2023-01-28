منها الشريعة وحمام ملوان.. طرقات مغلقة بسبب الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات.

وتسببت الثلوج بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن. الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. الطريق الولائي رقم 09 على مستوى فج شلاطة بلدية بني زيكي. الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي. الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج.

كما تشهد ولاية البويرة، تراكم الثلوج، في الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام. الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج.

في حين، أغلقت الثلوج طرقات ولاية البليدة، على غرار الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة. والطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام ملوان.

أما ولاية بجاية، فالطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن، مغلق بسبب الثلوج. والطريق الولائي رقم 172 على مستوى مرتفعات شيليا بلدية بوحمامة في خنشلة. والطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية ثنية سرايدي في عنابة.