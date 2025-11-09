منها العاصمة وبومرداس..أمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، في نتنبيه من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بهذه الأمطار الغزيرة هي كل من تيبازة، الجزائر. بومرداس، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وكان الديوان للأرصاد الجوية، قد حذر في نشرية خاصة في وقت سابق من يوم الأحد، من تساقط أمطار جد غزيرة، على عدة ولايات من الوطن.

وتتراوح الكميات بين 30 و50 ملم، ومن المحتمل أن تصل أو تتعدى محليا 70 ملم. وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيزي وزو، شمال سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور