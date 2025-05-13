منها القهوة والموز.. مواد غذائية قد تختفي بحلول عام 2026

حذّر تقرير نشرته صحيفة إنفوباى الأرجنتينية من اختفاء بعض المواد الغذائية بحلول عام 2026، وفقا لتقديرات الذكاء الاصطناعي AI.

وقالت الصحيفة، إنّ من بين هذه المواد الغذائية القهوة والكاكاو والأفوكاتو، والموز ، وذلك بسبب التغير المناخي.

ويعتمد إنتاج القهوة العالمي إلى حد كبير على نوعين: أرابيكا وروبوستا، وكلاهما معرضان لخطر التغيرات المناخية المتطرفة مثل الجفاف لفترات طويلة، وارتفاع درجات الحرارة، والآفات المرتبطة بالاحتباس الحراري العالمي.

وأيضا الكاكاو، حيث يتم إنتاج معظم الكاكاو في غرب أفريقيا، وتحديدًا في ساحل العاج وغانا، وتواجه هذه البلدان مجموعة من التهديدات: إزالة الغابات، والاستخدام المكثف للأراضي، والظواهر المناخية التي تعطل دورات الحصاد.

كما يتعرض زراعة الموز للتهديد بسبب انتشار فطر Fusarium oxysporum المعروف باسم TR4، والذي يؤثر على العديد من أصناف الموز. محصول الموز السائد في الصادرات العالمية. تم اكتشاف هذا الفطر في أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي تمثل أكثر من 80% من الصادرات العالمية.

وشهد الأفوكادو زيادة مستدامة في الطلب الدولي، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، لكن زراعته تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. مما يخلق توتراً في المناطق التي تعاني من نقص المياه.