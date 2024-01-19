منها “الموس البوسعادي” و”الكاراكو العاصمي”.. حماية 5 منتجات حرفية

تعتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية حماية خمسة منتجات حرفية من التقليد والسرقة خلال السنة الجارية وذلك في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية.

قال المدير العام للصناعة التقليدية والحرف للوزارة، كمال الدين بوعام، على هامش لقاء إعلامي حول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار المنظم بدار الصناعة التقليدية بحي “الصباح”. أن الأمر يتعلق بـ “الموس البوسعادي” بالمسيلة. و”البرنوس الوبري” لمسعد و”الحلي التقليدية لبني يني” بتيزي وزو. بالإضافة كذلك إلى اللباس التقليدي “الكاركو العاصمي” و”السرج التقليدية لبني يني” بتيزي وزو واللباس التقليدي “الكاركو العاصمي” و”السرج التيارتي”.

وأشار بوعام، أنه وخلال السنة الماضية تم حماية أربعة منتجات للصناعة التقليدية وهي النحاس القسنطيني وفخار بيدر “تلمسان” وزربية بابار “خنشلة)”وزربية غرداية. حيث أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية. وذلك تجسيدا لتوجهات سياسة الدولة لحماية هذه المنتجات.

وفي هذا الإطار فإن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية تسعى إلى برمجة كل عام عدد من منتجات الصناعة التقليدية للوصول إلى غاية 2027. حوالي 28 إلى 30 منتوجا حرفيا على المستوى الوطني بعلامة النوعية و الأصالة مما يسمح مستقبلا بحمايتها دوليا.

كما سمح هذا اللقاء الإعلامي حول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار التابع للمعهد لوطني للملكية الصناعية للحرفيين. بالإطلاع على المستجدات ذات الصلة بحماية منتجات الصناعة التقليدية.و التعريف بمنتجاتهم عبر تطبيق افتراضي، كما أشار إليه بوعام.

و ذكر أنه برمج خلال هذا اللقاء إمضاء اتفاقية بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران. والمعهد الوطني للملكية الصناعية تتيح للحرفيين تسجيل أنفسهم. على مستوى المركز بصفة آلية و دائمة لحماية منتجاتهم من السرقة والتقليد.

وسيستفيد الحرفيون بهذا المركز من دورات تكوينية وفق احتياجاتهم وطلباتهم لحماية منتجاتهم. وكذا تحسيسهم حول أهمية الملكية الصناعية ودورها في ترقية المؤسسة وإنجاح المشاريع الابتكارية.

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