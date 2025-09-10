منها ايريس ولابال.. توقيع عدة اتفاقيات بملايين الدولارات

تم، اليوم الأربعاء، التوقيع العديد من الاتفاقيات في إطار معرض التجارة البينية الإفريقية.

ومن جهتها، وقع مجمع سونارم عقود شراكة وتوريد مع عدد من الشركاء الأفارقة على هامش المعرض.

كما قام مجمع لابال بتوقيع اتفاقية مع جمهورية اوغندا بقيمة 200 مليون دولار.

ومن جانبه، تم توقيع عقد تصدير بين مجمع إيريس للأجهزة الكهرومنزلية و زمبايوي بقيمة 50 مليون دولار.

وتوقيع اتفاقية بين المخبر الجزائري المركزي للأشغال العمومية “lstp” فرع مجمع جايكا وغينيا بقيمة 2 مليون دولار.

وعقد شراكة في مجال صناعة الجرارات بين شرمة جزائرية وشركة أمريكية للتصدير إلى افريقيا بقيمة 65 مليون دولار.

وتوقيع عقد شراكة بين المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية و شركة من غينيا.

وحضر مراسم التوقيع كل من وزير التجارة الخارجية كمال رزيق، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش. والعديد من الإطارات.