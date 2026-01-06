إعــــلانات
أخبار الجزائر

منها بوعينان وحمام ملوان..تذبذب في توزيع الماء بالبليدة

بقلم أسماء.ع
منها بوعينان وحمام ملوان..تذبذب في توزيع الماء بالبليدة
  • 10
  • 0

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الثلاثاء، عن تذبذب في توزيع الماء الصالح للشرب في بعض الأحياء.

و أشارت الجزائرية للمياه، إلى أن الأحياء المعنية بتذبذب توزيع الماء الصالح للشرب هي كل من بلديات  بوقرة، حمام ملوان، الجهة العليا ببلدية اولاد سلامة. أحياء عدل سيدي سرحان ببلدية بوعينان. تباينات ببلدية الشبلي.

كما يرجع سبب التذبذب إلى التوقيف الاضطراري للمجمع المائي مقطع لزرق. بسبب ارتفاع نسبة تعكر المياه الناتج عن التقلبات الجوية خلال الأيام الأخيرة.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4g5Pt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer