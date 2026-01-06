منها بوعينان وحمام ملوان..تذبذب في توزيع الماء بالبليدة

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الثلاثاء، عن تذبذب في توزيع الماء الصالح للشرب في بعض الأحياء.

و أشارت الجزائرية للمياه، إلى أن الأحياء المعنية بتذبذب توزيع الماء الصالح للشرب هي كل من بلديات بوقرة، حمام ملوان، الجهة العليا ببلدية اولاد سلامة. أحياء عدل سيدي سرحان ببلدية بوعينان. تباينات ببلدية الشبلي.

كما يرجع سبب التذبذب إلى التوقيف الاضطراري للمجمع المائي مقطع لزرق. بسبب ارتفاع نسبة تعكر المياه الناتج عن التقلبات الجوية خلال الأيام الأخيرة.

