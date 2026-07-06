منها بوينان وبوفاريك..تذبذب في توزيع المياه بالبليدة

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الاثنين، عن تذبذب في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب ابتداء من هذا اليوم.

وحسب بيان من المؤسسة ، فإن التذبذب راجع إلى التوقيف المبرمج لمحطة تحلية مياه البحر فوكة (2) من طرف المؤسسة المسيرة للمحطة خلال هذا اليوم 2026/07/06 والذي سيدوم 24 ساعة.

و يمس الإجراء بلديات البليدة بوعرفة، أولاد يعيش، بني مراد ، بوفاريك ، الصومعة، قرواو، بني تامو موزاية، العفرن، واد جر، بوعينان ، الشبلي.

واتخذت المؤسسة لضمان استمرارية الخدمة، كل الإجراءات والتدابير اللازمة. كما وضعت خلال هذه الفترة نظام توزيع استثنائي يتماشى مع متطلبات المواطنين.

كما طمأنت المؤسسة زبائنها أن عملية التوزيع ستعود لنظامها العادي حسب برنامج التوزيع المعمول به فور إعادة تشغيل المحطة.

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