منها تأجيل تدريس بعض المواد.. جديد الدراسة في الطور الابتدائي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تخفيف البرامج في الطور الابتدائي. وهذا بتقليص عدد المواد في الطور الأول مع الحفاظ على مواد الهوية.

وأوضح بلعابد، أنه سيتم إعادة هيكلة الطور الأول من التعليم الابتدائي من خلال تقليص بعض المواد مع تأجيل تدريس بعض المواد.

كما سيتم تغيير استراتيجي على الزمن الأسبوعي المدرسي في الابتدائي. حيث سترفع نسبة الأنشطة الثقافية والفنية إلى قرابة 20 بالمائة من الزمن، عوض 7 بالمائة المعتمدة حاليا.