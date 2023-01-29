منها تزويد كل المنازل قيد الإنجاز بالتدفئة المركزية.. حماية المستهلك تقترح 4 حلول عاجلة

طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من الجهاز التنفيذي بجملة من المقترحات، في ظل الارتفاع الرهيب للوفيات بسبب استنشاق الغاز السام. كما دعت المنظمة، إلى إلغاء كل الضرائب الخاصة بأجهزة التدفئة المركزية ولواحقه، وتزويد المنازل قيد الإنجاز بالتدفئة المركزية.

كما أشارت منظمة حماية المستهلك، إلى تزويد المنازل بالتدفئة المركزية، بكل الصيغ.

بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل صناعة هذه الأجهزة محليا بمواصفات ذات نوعية ومطابقة عالمية. وكذا تفعيل القرض الاستهلاكي لهذه الأجهزة.

ولقي 49 شخصا مصرعهم، بسبب الإختناق بأحادي أكسيد الكربون “الغاز”. فيما تم إسعاف وإنقاذ 610 آخرين من موت محقق منذ بداية شهر جانفي الجاري.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن الـ 72 ساعة الأخيرة شهدت 5103 تدخلات في مناطق مختلفة من الوطن. إثر تلقي مكالمات إستغاثة من طرف المواطنين. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

كما أشار البيان، إلى أن الـ 72 ساعة الأخيرة، عرفت 194 حادث مرور بمناطق مختلفة من الوطن. تسبب في هلاك 4 أشخاص وإصابة 182 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 49 تدخلا من أجل إنقاذ وإسعاف 130 شخصا تسمموا جرّاء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر عدة ولايات من الوطن.