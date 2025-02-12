منها حوش الريح.. تعليمات صارمة لتوفير النقل بالأقطاب الحضرية بالبليدة

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، تعليمات لقيام كافة المتدخلين والمعنيين بالنقل البري بخرجات ميدانية من أجل تحديد الخطوط وعدد الحافلات اللازمة لتوفير النقل لساكنة هذه الأقطاب الحضرية الجديدة.

كما أمر الوزير خلال ترأسه إجتماعا تنسيقيا حول قطاع النقل البحري والبري، الثلاثاء، بإجراء دراسة لتدعيم الخطوط الرابطة. بين الجزائر العاصمة وكل من الأربعاء، مفتاح، حوش الريح مع تقديم الحلول والإجراءات المتخذة خلال الإجتماع المقبل.

يشار أن الاجتماع تم بحضور إطارات من الوزارة، ومشاركة ممثل مجمع الخدمات المينائية (SERPORT). وكذا المدراء العامون للمؤسسات المينائية، والمدير العام لمجمع المصالح المشتركة. إضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين (TRANSTEV). مدير النقل لولاية الجزائر، والمكلف بتسيير شؤون مديرية النقل لولاية البليدة، المدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات، المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (ETUSA)، ومدير النقل الحضري وشبه الحضري لولاية البليدة.

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