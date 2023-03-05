منها ست ذهبيات..الجيدو الجزائري يتصدر البطولة العربية بـ 15 ميدالية

أنهى المنتخب الجزائري للجيدو، البطولة العربية 2023 للاختصاص (رجال وسيدات)، التي جرت وقايعها يومي الجمعة والسبت بالدوحة القطرية، في صدارة الترتيب العام بـ 15 ميدالية (6 ذهبيات،3 فضيات و6 برونزيات).

وتوج بالذهب كل من: زرداني هود (اقل من 73 كلغ )، ليلي مهدي (أكثر من 100 كلغ)، ايساحين فايزة (اقل من 52 كلغ)، بلكحل سعاد (أقل من 70 كلغ)، إشغلال لويزة (أقل من 78 كلغ) و قراوة نارمين (أكثر من 78 كلغ).

وعادت الميداليات الفضية الى بلال يعقوبي ( اقل من 60 كلغ) حورية قدور(-48 كلغ) وزينة بو عكاش (-57 كلغ).

بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب رزوق دنيا (أقل من 63 كلغ) شراد رشيد ( اقل من 66 كلغ) صويلح جمال (أقل من 81 كلغ) كابري أسامة (أقل من 90 كلغ) العمري رضا (أقل من 100كلغ ) وبرقاع سفيان ( اكثر من 100 كلغ).