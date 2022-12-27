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قناة النهار

منها طائرات وسفن وسيارات فخمة وأحجار كريمة وعقارات .. هذه هي الممتلكات المنهوبة المسترجعة

بقلم قناة النهار
منها طائرات وسفن وسيارات فخمة وأحجار كريمة وعقارات .. هذه هي الممتلكات المنهوبة المسترجعة
الجزائر
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