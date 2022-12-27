قناة النهار منها طائرات وسفن وسيارات فخمة وأحجار كريمة وعقارات .. هذه هي الممتلكات المنهوبة المسترجعة بقلم قناة النهار نشر في 27 ديسمبر 2022 - 17:30 الجزائر شارك غرِّد أرسل 364 0 رابط دائم : https://nhar.tv/J4x5P اقرأ أيضا من قلب الصحراء الجزائرية.. عروض إستثنائية للألبسة التقليدية قناة النهار 13 ديسمبر تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت قناة النهار 23 ديسمبر جزائريون: الإرشاد السياحي .. مهنة التفرد والتميز قناة النهار 19 ديسمبر بعد 4 أيام من العملية الأولى..حجز 32 مليار و27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات في عملية جديدة قناة النهار 15 ديسمبر عين تموشنت : إستفحال ظاهرة سرقة الحديد والنحاس بشوارع ومرافق بلديات الولاية قناة النهار 15 ديسمبر "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر عودة العلاقات القنصلية.. قانون الهجرة الجديد و رفع عدد التأشيرات قناة النهار 19 ديسمبر حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه قناة النهار 09 ديسمبر ضبط شاحنة بها أكثر من 10 آلاف وحدة خمر بوهران قناة النهار 12 ديسمبر وزير التربية: خريجو المدراس العليا للأستاذة لهم الألوية في التوظيف قناة النهار 15 ديسمبر