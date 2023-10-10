منها واشنطن ونيويورك.. 12 وجهة دولية واستئجار 10 طائرات في الجوية الجزائرية

حددت الحكومة الوجهات الدولية الجديد التي تحظى بالأولوية في توسيع شبكة تواجدها الجوي في المستقبل القريب وتشمل اثنى عشر وجهة.

كما انطلقت الحكومة في دراسة من أجل تفعيل مشروع توسيع شبكتها الجوية من خلال شركة الخطوط الجوية الجزائرية.بموجب الاتفاقيات المتعلقة بين الجزائر وليبرفيل، أمستردام، كاراكاس، لاغوس، كوالا لمبور، غاتويك، نيويورك، واشنطن، غوانجو، آبوجا ودار السلام.في انتظار استئجار عشر طائرات والانطلاق في استلام الخمسة عشرة طائرة جديدة عبر صفقة دولية موِلت من طرف الشركة والصندوق الوطني للاستثمار.

كما وقد عززت الحكومة مدارج هبوط الطائرات على مستوى مطار الجزائر الدولي. حيث دخل المدرج الرئيسي حيز الخدمة في سنة 2022 والمدرج الثانوي يوم 5 جويلية 2023.

وتندرج هذه العمليات في إطار تحويل هذا المطار إلى مطار محوري يربط مطارات إفريقيا بمطارات أوروبا وآسيا. وبهذا الشأن تم اعتماد تنظيم جديد للمحطات في شهر جوان 2023. قصد تحسين التسيير وإنشاء منطقة عبور وطنية ودولية، مما يسمح بضمان التكفل اللائق بـ 18 مليون مسافر سنويا لاحقا.

علاوة على ذلك، فإنّ وضع الموقفين 13 و 14 للمحطة الغربية والموقف السريع حيز الاستغلال. يرمي إلى ضمان الاستغلال الأمثل لمطار الجزائر الدولي.

كما شهد مطار الجزائر وضع حيز الخدمة مركزا للاستعجالات الطبية مفتوح على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وكذا وضع لوحات استعلامية لمسية تفاعلية.

هذه نسبة تقدم المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

وفيما يتعلق بالمقرات الإدارية والإنتاجية، بلغت أشغال إتمام إنجاز المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بباب الزوار. نسبة تقدم تفوق 95%. كما تم الانطلاق في اشغال إنجاز وحدة إنتاجية لتوفير الوجبات.

أما فيما يخص النشاطات تم التوقيع مع المصنعين على العقود المتعلقة باقتناء 15 طائرة من نوع بوينغ وة من نوع إيرباص). وكذا التوقيع على اتفاقية تمويل هذه العملية بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار. كما تم الشروع في إجراءات استئجار 10 طائرات.

وجدير بالذكر أن هذه العمليات تندرج في إطار إعادة انتشار شركة الخطوط الجوية الجزائرية. على المستوى الدولي من خلال الإطلاق الفعلي لخطوط جوية جديدة على غرار سانت بطرسبرغ وجوهانسبرغ وأديس أبا.