منها وجبات متزنة موحدة وتذاكر رقمية.. هذا جديد الإطعام في الجامعات

نظم الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الجلسات الوطنية حول إصلاح الخدمات الجامعية. والتي تقوم على 4 محاور أساسية بهدف عصرنة القطاع وتسهيل المهام أمام الإدارة والطلبة.

وأوضح الأمين العام للوزارة، عبد الحكيم بن تليس، أن “هذه الجلسات الوطنية تطرقت لمختلف المقترحات المرفوعة في شكل 4 محاور بعد اللقاءات المحلية والجهوية السابقة. والتي تضم رقمنة الخدمات، إثراء الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية، ومراجعة تكاليف الوجبات الغذائية “الإطعام”، وتبسيط ملف المنحة”. مشيرا أنه سيتم النظر في اقتراحات الأطراف والشركاء.

وفيما تعلق بتسعيرة وجبات الطلبة، أفاد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيصل هنين، أن مقترحات الإصلاح في هذا المجال تتضمن مراجعة التسعيرة الحالية. إلى جانب اقتراح توحيد رزنامة الوجبات وطنيا. والذي تم بناء على آراء أطباء ومختصين لتقديم وجبة متزنة للطالب على مدار الأسبوع.

كما تشمل الاقتراحات المرفوعة في مجال الإطعام رقمنة نظام تذاكر الإطعام عن طريق إرفاقها بتذاكر إلكترونية. واعتماد المنصة الرقمية للإطعام لمتابعة التسيير. وكذا استعمال البصمة والتعرف على ملامح الوجه في مداخل المطاعم.

في حين، أكد المسؤول ذاته أن “سياسة صفر ورق ستشمل كافة التسجيلات في قطاع الخدمات الجامعية على رأسها الإيواء والمنحة”. مبرزا أن الإستراتيجية “ستتيح تكريس الشفافية وتسهيل المهام أمام جل الأطراف. حيث تمكن المدراء من حسن الإشراف على النشاط, إلى جانب تسهيل حياة الطلبة”.