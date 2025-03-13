منها 30 ألف كلغ من الفرينة. إحباط محاولة تهريب المواد الغذائية المدعمة
بقلم نوال زايد
تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بإن قزام من إحباط عملية تهريب لكميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة، وذلك خلال عملية ميدانية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأسفرت العملية، التي تمت بفضل التفتيش الدقيق واحترافية الأعوان، عن
حجز شاحنتين جرارتين بمقطورة. حيث تم ضبط 30.000 كلغ من مادة الفرينة،ضبط 16.250 كلغ من مادة السكر. حجز 20.400 علبة من الحليب بوزن 500 غرام
كما تم توقيف خمسة أشخاص متورطين في القضية، حيث تم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.
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