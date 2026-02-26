منها 4 أحكام بإخلاء مساكن “عدل” بسبب عدم التسديد..إصدار 20 حكما قضائيا

أصدرت محكمة العلمة في ولاية سطيف 4 أحكام قضائية نهائية، قضت بفسخ عقد التعهد والالتزام. وهذا في إطار متابعة الوضعية القانونية للسكنات التابعة لموقع 2000 مسكن عدل فيرمة الريس العلمة (ولاية سطيف).

كما تم الزام المدعى عليهم الإخلاء وإرجاع مفاتيح السكنات. وتسديد مستحقات إيجار السكن “عدل” المتأخرة، وتعويض مالي قدره 30.000 دينار.

ومن جهتها رفضت محكمة بجاية جميع الدعاوى المتعلقة بالقطب الحضري سيدي بودراهم. حيث اصدرت محكمة بجاية ستة عشر حكمًا قضائيا بخصوص القطب الحضري سيدي بودراهم. وقضت جميعها برفض الدعوى لعدم التأسيس. ويأتي ذلك تأكيدا لسلامة الإجراءات المتخذة ومطابقتها للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

