منها 4 جديدة.. 426 تخصص في التكوين المهني

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الأحد، عن دخول 4 تخصصات جديدة على غرار الصيانة في مجال الطيران وتسيير المطارات، في دورة فيفري 2025.

واكد الوزير خلال اشرافه على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني لدورة فيفري 2025. أن هذه الدورة تميز بعروض تكوين تتلاءم أكثر مع متطلبات سوق العمل عن طريق التقليص من العروض في المجالات. التي تشهد تشبعا أو تلك التي تقل فيها حظوظ العمل.

كما أشار المسؤول الال عن قطاع التكوين المهني، أنه توجد 426 تخصص من بينها 4 تخصصات جديدة مثل الصيانة في مجال الطيران وتسيير المطارات.

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