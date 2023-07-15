منها 6 مفقودين.. 17 حالة غرق في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم السبت، عن آخر حصيلة لحالات الغرق خلال 24 ساعة.

كما أشارت وزارة الداخلية، في بيان لها، إلى أن مصالح الحماية المدنية سجلت 17 حادثا غرق. منها 16 منها في الشواطئ، وحالة واحدة في مجمع مائي.

في حين، أضافت الوزارة، أنه تم انتشال 11 ضحية، فيما لازالت عملية البحث عن 6 آخرين متواصلة.

هذا وارتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح من شهر جوان إلى غاية صبيحة اليوم إلى 83 حالة وفاة. منها 44 حالة على مستوى الشواطئ و39 حالة على مستوى المجمعات المائية.

وأرجعت الوزارة الأسباب إلى عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة خاصة في أوقات السباحة الممنوعة. والسباحة في الشواطئ غير المسموحة. والسباحة في البحيرات، السدود، الأحواض والمجمعات المائية.