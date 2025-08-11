منها بوعينان وبوفاريك.. ولاية البليدة تتدعم بالمياه المحلاة

أشرف والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان،صبيحة اليوم الاثنين، على وضع حيز الخدمة مشروع تحويل مياه البحر المحلاة من محطة فوكة 2 لفائدة بلديات الجهة الشرقية للولاية. لا سيما بوعينان وبوفاريك، في مرحلته الثانية، بكمية تقدّر بـ 20.000 متر مكعب يوميًا. وذلك على مستوى محطة ضخ المياه ببلدية الشبلي.

كما ستتعزز بلديات الجهة الشرقية، لا سيما بلديتا الأربعاء وأولاد سلامة، بكميات إضافية من المياه. من خلال تحويل مياه حقل الالتقاط بالشبلي، تقدر بـ 2.500 متر مكعب يوميًا.

وستستفيد، خلال نهاية الشهر الجاري، في المرحلة الثالثة لهذه العملية، كل من بلديتي الصومعة وقرواو والشبلي من حصة تقدّر بـ 10.000 متر مكعب. إلى أن تصل المرحلة الرابعة والأخيرة نهاية شهر سبتمبر القادم، بكمية 50.000 متر مكعب لفائدة بلديات مفتاح. الأربعاء، أولاد سلامة، بوقرة والجبابرة. ليصل إجمالي الإنتاج من محطة تحلية مياه البحر فوكة 2، التي ستستفيد منها ولاية البليدة، إلى 100.000 متر مكعب يوميًا.

وحضر الفعالية كلٌّ من رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب البرلمان بغرفتيه. الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوعينان، رؤساء دوائر بوعينان، بوفاريك والأربعاء. المدير المركزي للتحويلات والجر على مستوى المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه، مدير الموارد المائية. رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ومديرة مؤسسة الجزائرية للمياه.