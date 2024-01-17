%20منهم أطفال ونساء.. هذه أكثر جنسيات “الحراڤة” الذين وصلوا للحدود الأوروبية

وصل 380 ألف شخص إلى المعابر الحدودية غير النظامية في أوروبا في عام 2023. وهو أعلى مستوى منذ أن بلغت أزمة الهجرة ذروتها في عام 2016.

وكان السوريون هم الجنسية الرئيسية، حيث تم اكتشاف أكثر من 100 ألف حالة في عام 2023، يليهم الغينيون والأفغان.

وشكلت النساء عشرة في المائة من إجمالي عدد حالات العبور غير النظامية في عام 2023. في حين شكل الأطفال عشرة في المائة أخرى.

وارتفع عدد المعابر الحدودية غير النظامية بنسبة 17 في المائة عن الأرقام المسجلة في عام 2022. مما يشير إلى اتجاه تصاعدي ثابت على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كان السبب الرئيسي وراء الزيادة في المعابر الحدودية غير النظامية هو زيادة عدد الوافدين عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث أصبح وسط البحر الأبيض المتوسط هو طريق الهجرة الأكثر نشاطًا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2023، كان هذا الطريق وحده يمثل حالتين من كل خمسة حالات عبور غير نظامية، أي 41 في المائة من الإجمالي. وتليها منطقة غرب البلقان بنسبة 26 في المائة وشرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 16 في المائة.

وكان السوريون هم الجنسية الرئيسية، حيث تم اكتشاف أكثر من 100 ألف حالة في عام 2023، يليهم الغينيون والأفغان. وتشكل هذه الجنسيات الثلاث مجتمعة أكثر من ثلث جميع المعابر الحدودية غير النظامية.

علاوة على ذلك، شكلت النساء عشرة في المائة من إجمالي عدد المعابر غير النظامية في عام 2023، في حين شكل الأطفال عشرة في المائة أخرى.

علاوة على ذلك، تظهر إحدى النقاط الرئيسية في التقرير أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. شهد زيادة بنسبة 50 في المائة في المعابر الحدودية غير النظامية مقارنة بعام 2022. حيث بلغ مجموعها حوالي 158 ألف شخص.

من ناحية أخرى، واصل طريق شرق البحر الأبيض المتوسط اتجاهه التصاعدي بعد الوباء مع حوالي 60 ألف حالة اكتشاف.

وكان طريق غرب أفريقيا هو الأكثر تضررا في عام 2023، حيث وقع أكثر من 40 ألف حادث.

السوريون والغينيون والأفغان الجنسيات الأكثر شيوعًا

بالإضافة إلى ذلك، كان السوريون والغينيون والأفغان الجنسيات الأكثر شيوعًا، حيث يمثلون 37% من جميع المعابر الحدودية غير النظامية.

وقد ظهرت زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الأفارقة، وخاصة من غرب أفريقيا. الذين يمثلون الآن ما يقرب من النصف (47 في المائة) من جميع المهاجرين المكتشفين، في عام 2023.

كما أن الهجرة غير النظامية آخذة في الارتفاع بين القاصرين غير المصحوبين. حيث ارتفعت الأعداد بنسبة 28 في المائة عن العام السابق. ليصل مجموعها إلى أكثر من 20 ألف.

وشهدت القناة أكثر من 62 ألف محاولة وعبور ناجح، بانخفاض 12 بالمئة مقارنة بمستويات 2022.

ويوجد حاليًا 2500 ضابط من حرس الحدود التابع للاتحاد الأوروبي وموظفون إضافيون في العمليات المشتركة على حدود أوروبا.