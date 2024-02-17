منى زكي تجسد شخصية أم كلثوم

ستجسد النجمة المصرية منى زكي، شخصية النجمة المصرية الراحلة، كوكب الشرق، أم كلثوم، من خلال فيلم سينمائي جديد بعنوان “الست”.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، الأستاذ تركي آل الشيخ، عن إنتاج فيلم “الست” من بطولة منى زكي عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وإخراج مروان حامد.

وجاء ذلك، خلال إعلانه عن إطلاق صندوق Big Time الاستثماري. والذي يُخصص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام. والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وكشف تركي آل الشيخ، عن قائمة الأفلام التي سوف يدعمها صندوق Big Time الاستثماري.

والتي ضمت إلى جانب فيلم “الست”، فيلم بعنوان “شغل كايرو” من بطولة كريم عبد العزيز ونانسي عجرم، وإخراج محمد شاكر خضير.

بجانب الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” لأحمد عز، و”الفيل الأزرق” لكريم عبد العزيز. والجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية” بطولة الفنان محمد هنيدي.

كما تضم القائمة، فيلم “لسه حتة” بطولة أحمد حلمي، و”إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل. ونسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة” لكريم محمود عبد العزيز.

وفيلم “فرقة الموت” بطولة أحمد عز، و”المنجم” لعمرو يوسف، و”رماح” لآسر ياسين وغيرها من الأعمال.

مشيراً إلى أن شركات كبرى في فرنسا وبريطانيا ستتولى عملية تلوين هذه الأفلام وهندسة الصوت.