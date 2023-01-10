منى زكي تدخل السباق الرمضاني المقبل بدور أرملة بائعة أسماك

تخوض منى زكي تجربة تليفزيونية جديدة في موسم دراما رمضان لهذا العام، من خلال مسلسل “تحت الوصاية”.

وحسب موقع “ET بالعربي” أنّ منى زكي تُناقش من خلال مسلسل “تحت الوصاية” معاناة الأرامل داخل المجلس الحسبي.

وتلعب منى زكي دور أرملة ولديها ابن، فيما تتعرف على سيدتين داخل المجلس لديهن نفس الأزمة. منهن سيدة ترث محل عن زوجها المتوفي.

وتقترح منى زكي خلال الأحداث على هاتين السيدتين إعادة هذا المحل الموجود في دمياط للعمل مرة أخرى. والشراكة في تجارة بيع الأسماك، وتتوالى الأحداث عن مشروع هؤلاء الأرامل.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة فقط، ومن المُقرر أنّ تستأنف منى تصوير باقي المشاهد خلال الأيام القليلة المُقبلة. فور الانتهاء من التصوير في الديكور الموجود بالقاهرة.