منى قاسمي وحسين بتير يتوجان بالبرونز في الألعاب البارالمبية

توجت البطلة الجزائرية منى قاسمي بالميدالية البرونزية في إختصاص رمي الصولجان خلال الألعاب البارالمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو إلى غاية الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

كما توج الجزائري حسين بتير بالميدالية البرونزية في رفع الأثقال لترتفع حصيلة الجزائر إلى ثلاث ميداليات منها واحدة ذهبية وبرونزيتين.