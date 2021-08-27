عاجل
كورونا في الجزائر: 512 اصابة جديدة و 27 وفاة
إعــــلانات
الرياضة

منى قاسمي وحسين بتير يتوجان بالبرونز في الألعاب البارالمبية

بقلم يونس رزيق
منى قاسمي وحسين بتير يتوجان بالبرونز في الألعاب البارالمبية
البطلة الجزائرية في رمي الصولجلن منى قاسمي
  • 278
  • 0

توجت البطلة الجزائرية منى قاسمي بالميدالية البرونزية في إختصاص رمي الصولجان خلال الألعاب البارالمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو إلى غاية الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

كما توج الجزائري حسين بتير بالميدالية البرونزية في رفع الأثقال لترتفع حصيلة الجزائر إلى ثلاث ميداليات منها واحدة ذهبية وبرونزيتين.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=977527
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات