منير بساح مديرا تنفيذيا لفعاليات الاتحاد العالمي لتنس الطاولة

عُين الجزائري منير بساح، اليوم الخميس، مديرا تنفيذيا لفعاليات الاتحاد العالمي لتنس الطاولة، انطلاقا من السنة الجديدة 2025.

وأعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية، عن خبر تعيين بساح، مديرا تنفيذيا لفعاليات الاتحاد العالمي لتنس الطاولة.

كما كشفت اللجنة الاولمبية الجزائرية، المسار الطويل لمينر بساح، في تنظيم وتطوير فعاليات تنس الطاولة، بخبرة تزيد عن 20 عاما.

وسبق لمنير بساح، الاشراف على تنظيم منافسات تنس الطاولة في ألعاب باريس 2024 الأولمبية والبارالمبية، بالإضافة لبطولة العالم في بودابست 2019، وهيوستن 2021، وغيرها.

واعتبرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أن هذا الانجاز لمنير بساح، يعكس تأثير الجزائر في المؤسسات الرياضية الدولية.