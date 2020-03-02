منير زغدود مدربا لإتحاد العاصمة خلفا لدزيري بلال

وافق المدرب منير زغدود على الإشراف على العارضة الفنية لفريق إتحاد العاصمة خلفا للمدرب دزيري بلال الذي قدم إستقالته بعد هزيمة الداربي أمام مولودية الجزائر.

وأكدت رندة لعمارة المكلفة بالإعلام على مستوى مجمع serport المالك الجديد لغالبية أسهم فريق إتحاد العاصمة أن مدافع الخضر السابق قد منح موافقته المبدئية لإدارة سوسطارة.

وأوضحت رندة لعمارة : “أجرى الرئيس المدير العام لمجمع “سيربور”، جلول عاشور، محادثات مطولة مع منير زغدود، الذي منح موافقته للإشراف على العارضة الفنية لاتحاد الجزائر إلى غاية نهاية الموسم الجاري”.