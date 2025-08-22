منير لهباب: “لاعبونا أبدوا رغبة كبيرة في الفوز ضد بن عكنون”

ثمّن مساعد مدرب مولودية وهران، منير لهباب، الفوز الذي حققه فريقه، أمس الخميس، على حساب نجم بن عكنون، في الجولة الاولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة.

وصرح منير لهباب، عقب فوز فريقه بثنائية مقابل هدف واحد: “أنا جد سعيد بهذا الفوز، وفخور بلاعبينا”.

كما أضاف: “اللاعبين كانت لديهم رغبة كبيرة في الفوز بهذه المباراة، وابقاء النقاط الثلاثة في ملعبنا، لاسعاد الأنصار”.

وتابع مساعد مدرب مولودية وهران، منير لهباب: “هذه النتيجة ستسمح لنا بمواصلة العمل بأكثر جيدة في قادم الأيام”.