من أجل الترقية.. استحداث منصة رقمية لتقييم الأعمال العلمية للأساتذة الجامعيين

استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية يتم من خلالها إيداع ملفات الترشح وتقييمها من اجل عضوية اللجنة الجامعية. الوطنية المكلفة بتقييم الاعمال العلمية والبيداغوجية للأساتذة المحاضرين قسم “أ” من اجل الترقية إلى رتبة أستاذ.

وحسب بيان الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم حيث ضبط آليات إيداع ملفات الترشح ومعايير الإنتقاء بموجب القرار رقم 1300 المؤرخ في 20 أكتوبر 2025. والذي يحدد اختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وكيفيات سيرها وتشكيلتها.

ويأتي هذا المسعى في إطار إعطاء الفرصة لجميع الكفاءات الوطنية من الأساتذة للترشح لعضوية اللجنة الجامعية الوطنية وإضفاء الشفافية التامة. سواء بالنسبة لإيداع ملفات الترشح أو تقييمها، إذ تتم دراسة ملفات الترشح كمرحلة أولى من طرف عمداء الكليات ومديرو المؤسسات الجامعية. ثم على مستوى الندوات الجهوية للجامعات، ويتم ضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية اللجنة من طرف لجنة مركزية منشأة لهذا الغرض.

في هذا السياق، أصبح هذا الإجراء الجديد لانتقاء الكفاءات الوطنية عن جدارة واستحقاق، عاملا أساسيا لاحترام حقوق جميع المترشحين. ويوفر آلية موضوعية وموحدة تسمح بتثمين الجهود العلمية والبيداغوجية للمترشحين بكل إنصاف من جهة، ويُعد خطوة نوعية في مسار تحديث الحوكمة.