من أجل الشعب الجزائري.. محرز “هول” الفايسبوك

إحتفل الدولي الجزائري رياض محرز، بطريقة مميزة بالذكرى السابعة والستين لإندلاع ثورة التحرير، من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وقام نجم مانشسر سيتي، بوضع منشور مميز، عصر اليوم الإثنين كتب فيه التالي :”أريد أكبر عدد من الإعجابات والمُشاركات من أجل الشعب الجزائري”.

وختم منشوره بعبارة:”تحيا الجزائر”.

ونال منشور مُحارب الصحراء، وفي مدة لم تتجاوز نصف الساعة، أكثر من 47 ألف إعجابا، و775 مُشاركة، إضافة لأكثر من 6 آلاف تعليق.