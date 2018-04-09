من أجل العفة والستر أبحث عن شريكة العمر

عبد العزيز من إحدى مدن الوسط الجزائري، قبائلي، يبلغ من العمر 42 سنة،لم يسبق له الزواج يشغل منصب تقني سامي.

طويل القامة ومقبول الشكل، يناشد شابة طيبة وأمينة، تعينه على العفة والستر،عمرها يتراوح ما بين من 26 الى 32 سنة.

من تيزي وزو، العاصمة أو الوسط، يفضل أن تكون جامعية ومحجبة، واعية وناضجة ومتفهمة…يتعهد لها بحسن المعاملة والعشرة الطيبة.

للتواصل مع عبد العزيز ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي لعبد العزيز: 400

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