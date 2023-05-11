من أجل النهوض بالعاصمة.. هذه أهم المشاريع

ترأس، والي الجزائر محمد عبد النور رابحي اجتماعا للمجلس التنفيذي لمقاطعة درارية. من أجل الوقوف على عمل المجالس الشعبية عبر إقليم بلديات المقاطعة الخمس “درارية،الخرايسية، بابا احسن،الدويرة، العاشور”.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى المشاريع الكبرى في العاصمة، على غرار إنجاز ملعب بسعة 40.000 مقعد بالدويرة. الذي بلغت نسبة التقدم 85 بالمائة. وإنجاز رابط الطريق الاجتنابي الجنوبي 5 جويلية، نسبة التقدم 70 بالمائة، وتعزيز وازدواجية الطريق الولائي 111 ، نسبة التقدم 27 بالمائة. وربط الطريق الإجتنابي رقم 2 باتجاه ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، نسبة التقدم 50 بالمائة. وانجاز محول الطريق الاجتنابي رقم 02 باتجاه ملعب الدويرة، نسبة التقدم 25 بالمائة. وخزان مائي بسعة 20.000 متر مكعب، على مستوى المجمع المائي بالدرارية، نسبة التقدم 87 بالمائة. وخزان مائي بسعة 20.000 متر مكعب على مستوى المجمع المائي بالدرارية، نسبة التقدم 87 بالمائة. وانجاز مستشفى الأمومة والطفل ببلدية بابا أحسن ، المشروع متوقف بنسبة 70 بالمائة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة المشاريع المسيرة من طرف المقاطعة الإدارية المقدرة بـ 37 مشروع طور الانطلاق. وحوصلة العمليات المسيرة من طرف البلديات، حيث تم إحصاء 118 عملية مسجلة ببلدية درارية. قيد الإنجاز 23 عملية، قيد الانطلاق 32 عملية، فيما سجل 3 مشاريع متوقفة، و4 غير منطلقة. أما بالخرايسية تم تسجيل 71 عملية، 6 قيد الإنجاز، 23 مشروع قيد الانطلاق، مشروع واحد متوقف، و6 مشاريع غير منطلقة. وببلدية بابا أحسن سجل 53 مشروع، قيد الإنجاز 3 مشاريع، 19 مشروعا قيد الانطلاق، ومشروع واحد متوقف، و4 عمليات غير منطلقة. وبالدويرة سجل 88 مشروع، 7 منها قيد الانجاز، 30 قيد الانطلاق، عمليتين غير منطلقة. وببلدية العاشور سجلت 86 عملية، 16 منها قيد الانجاز، 15 قيد الانطلاق، و7 عمليات غير منطلقة.

أهم تعليمات والي العاصمة

في حين، أسدى والي العاصمة، جملة من التعليمات الصارمة صبت معظمها على ضرورة إطلاق الدراسات بخصوص المشاريع التي تهم المواطنين. وتسجيل البرامج لفائدة البلديات على عاتق ميزانية الولاية يخضع إلى مدى تجسيد البلديات لبرامجها المسجلة.

والإسراع في تجسيد البرامج قيد الإنجاز خصوصا العمليات ذات الصلة بالمرافق العمومية القاعدة “كالصحة، تربية، شباب ورياضة، أشغال عمومية”. وحرص مصالح الولاية على انجاز مسبح عبر 57 بلدية بالعاصمة.

الأشغال العمومية

وفي قطاع الأشغال العمومية، تهيئة وتعبيد طريق حي دراوشة على طول خطي 2400 متر، نسبة التقدم 20 بالمائة، وأشغال صيانة كل من الطريق الولائي 111 و 113 العاشور درارية. وتهيئة وتعبيد الطريق البلدي رقم 3 مع الطريق الرابط بين الطريق البلدي رقم 04 والطريق الوطني رقم 63 على طول خطي 2 كم على مستوى بلدية الخرايسية. وإنشاء شبكة الانارة العمومية بحي زغاوة علي على طول خطي 3400 متر على مستوى بلدية الخرايسية. وكذا إعادة الاعتبار للطريق البلدي رقم 2 بابا احسن من محور الدوران السكن التساهمي إلى الغاية مخرج الطريق الوطني رقم 36.

قطاع الموارد المائية

وبخصوص قطاع الموارد المائية، انجاز مجمع صرف مياه الصرف الصحي بوادي خوجة على مستوى بلدية الدرارية، نسبة التقدم 70 بالمائة. ومجمع الصرف الصحي نحو وادي تريبو بوزيد على مستوى بلدية الدرارية، نسبة التقدم 100 بالمائة. وانجاز مجمع الصرف الصحي نحو وادي الطرفة على مستوى بلدية الدرارية ، نسبة التقدم 95 بالمائة. ومجمع الصرف الصحي نحو وادي الخروب على مستوى بلدية الدويرة، نسبة التقدم 95 بالمائة. وإنجاز مجمع الصرف الصحي نحو وادي الخروب على مستوى بلدية الدويرة ، نسبة التقدم 95%. ومجمع الصرف الصحي لحي الرياشة على مستوى بلدية الدويرة، نسبة التقدم 95 %. انجاز مجمع مياه صرف الأمطار بعين الدزاير ببلدية الدويرة، نسبة التقدم 95 %.

قطاع التربية

وبالنسبة لقطاع التربية، فيتم انجاز مجمعات مدرسية للدور الابتدائي بكل من بلديات المقاطعة، ومشروعين لانجاز مطعم بحي الصنوبر الدوير،ة واخر بحي حمامة بالخرايسية. ومشروع هدم ثلاثة أقسام و تعويضها بـ12 قسم، وانجاز مجمع مدرسي بحي 2684/1798 مسكن بلدية الدرارية. و12 قسم توسعة + 4 مطاعم مدرسية ببلدية بلدية بابا احسن نسبة التقدم 30بالمائة. و6 اقسام توسعة + مطعم مدرسي بلدية العاشور، وآخر بمدرسة حاج يعقوب ببلدية الدويرة، وانجاز 3 أقسام توسعة.

وكذا مجمع مدرسي على مستوى حي 888 مسكن بلدية بابا أحسن، بنسبة التقدم 45 بالمائة. ومجمعان مدرسيان بحي كل من 2400 و 3000مسكن عدل ببلدية بابا احسن، واخر بحي 7000 مسكن عدل ببلدية الدويرة.

اما الطور المتوسط فقد تم التطرق الى مشروع توسعة 6 أقسام بمتوسطة حي 1104 مسكن عدل ببابا أحسن.و6 أخرى بمتوسطة حسان بن رمضان بالعاشور، ومتوسطة بحي 1000 مسكن. وانجاز اخرى على مستوى كل من حي 3000 و 2400 و 7000 مسكن عدل ببابا احسن والدويرة. اما في الطور الثانوي، فسيتم انجاز ثانوية بحي بني عبدي ببلدية الخرايسية، واخرى بكل من حي 3000 و 2400مسكن بابا أحسن.

كما وجه والي العاصمة أوامر خلال الاجتماع، بإطلاق كافة الإجراءات بالبلديات من أجل تجسيد العمليات المسجلة. والتي تعرف تأخرا. واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالملفات العالقة المرتبطة بمطابقة البنايات 08/15 ، واتمام انجازها. في حين، أمر الوالي بإحصاء المستثمرات الفلاحية غير المستغلة وإعادة توزيعها حسب ما تنص عليه النصوص سارية المفعول. كما دعا إلى الحرص على نظافة المحيط خاصة بالطرق والمسالك الثانوية. ومحاربة البنايات غير الشرعية والعمل على تطبيق النصوص القانونية في هذا المجال.